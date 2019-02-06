Asenalar çalışıyor

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Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Teşkilatı Kadın Kolları’nda hizmet veren ülkücü kadınlar, yerel seçimlerine yaklaşması ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Asenalar, seçim arifesi sık sık bir araya gelerek, yol haritası üzerinde kafa yorduklarını belirtti. Seçimler öncesi, MHP Körfez Kadın Kolları’ndan yapılan açıklamada, “Kadın Kolları Başkanımız Özlem Zağlı liderliğinde, MHP’nin mutlak başarısını sağlamak adına gece gündüz çalışıyoruz” denildi.