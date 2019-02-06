Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Teşkilatı Kadın Kolları’nda hizmet veren ülkücü kadınlar, yerel seçimlerine yaklaşması ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Asenalar, seçim arifesi sık sık bir araya gelerek, yol haritası üzerinde kafa yorduklarını belirtti. Seçimler öncesi, MHP Körfez Kadın Kolları’ndan yapılan açıklamada, “Kadın Kolları Başkanımız Özlem Zağlı liderliğinde, MHP’nin mutlak başarısını sağlamak adına gece gündüz çalışıyoruz” denildi.
Bugün 15:42 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:43 TSİ
Asenalar çalışıyor
Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Teşkilatı Kadın Kolları’nda hizmet veren ülkücü kadınlar, yerel seçimlerine yaklaşması ile birlikte çalışmalarına hız verdi.
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Bugün 15:42 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz