Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Başkanlığı bünyesinde siyasi faaliyetlerini sürdüren ve kendisin “En sıkı dava insanı” diye tanımlayan Naciye Seçilmiş oğlu Batın’ın doğum günü münasebetiyle, doğum günü partisi hazırladı. Seçilmiş ailesinin evinde düzenlenen doğum günü partisine, Batın’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kendisi için özel pasta hazırlayan annesine teşekkür eden Batın, duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, kendisini doğum gününde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Bugün 15:45 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:46 TSİ
Batın’a annesinden sürpriz doğum günü
Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Başkanlığı bünyesinde siyasi faaliyetlerini sürdüren ve kendisin “En sıkı dava insanı” diye tanımlayan Naciye Seçilmiş oğlu Batın’ın doğum günü münasebetiyle, doğum günü partisi hazırladı.
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Bugün 15:45 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz