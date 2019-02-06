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Batın’a annesinden sürpriz doğum günü

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Başkanlığı bünyesinde siyasi faaliyetlerini sürdüren ve kendisin  “En sıkı dava insanı” diye tanımlayan Naciye Seçilmiş oğlu Batın’ın doğum günü münasebetiyle, doğum günü partisi hazırladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Başkanlığı bünyesinde siyasi faaliyetlerini sürdüren ve kendisin  “En sıkı dava insanı” diye tanımlayan Naciye Seçilmiş oğlu Batın’ın doğum günü münasebetiyle, doğum günü partisi hazırladı. Seçilmiş ailesinin evinde düzenlenen doğum günü partisine, Batın’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kendisi için özel pasta hazırlayan annesine teşekkür eden Batın, duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, kendisini doğum gününde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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