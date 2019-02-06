Şantiyede iş güvenliği eğitimi

İzmit Belediyesi’nin Sepetçi Yolu üzerindeki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde iş güvenliği alanında her türlü tedbirin alındığı açıklandı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şantiyenin giriş ve çıkışlarına uyarı ikaz lambaları, kör nokta aynaları, uyarı yazıları, hız sınırı levhaları, yayalar yaya yolu, engelli araç park yeri, yönlendirme levhaları, bina içi merdivenlere kaydırmaz bantları konuldu. Yetkililer, şantiye alanında iş sağlığı ve güvenliğinin en üst seviyede bulunduğunu ve bu konuda personele sık sık eğitimler verildiğini de söylediler.