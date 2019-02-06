İzmit Belediyesi’nin Sepetçi Yolu üzerindeki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde iş güvenliği alanında her türlü tedbirin alındığı açıklandı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şantiyenin giriş ve çıkışlarına uyarı ikaz lambaları, kör nokta aynaları, uyarı yazıları, hız sınırı levhaları, yayalar yaya yolu, engelli araç park yeri, yönlendirme levhaları, bina içi merdivenlere kaydırmaz bantları konuldu. Yetkililer, şantiye alanında iş sağlığı ve güvenliğinin en üst seviyede bulunduğunu ve bu konuda personele sık sık eğitimler verildiğini de söylediler.
Bugün 15:45 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 15:47 TSİ
Şantiyede iş güvenliği eğitimi
İzmit Belediyesi’nin Sepetçi Yolu üzerindeki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde iş güvenliği alanında her türlü tedbirin alındığı açıklandı.
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Bugün 15:45 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz