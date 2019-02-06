İYİ Parti Karamürsel’de yeni ilçe başkanı Kılınçsoy

İYİ Parti’de Karamürsel İlçe yönetimi belirlendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından, partinin Karamürsel’deki ilçe başkanlığı görevine Orhan Kılınçsoy’un atandığı belirtildi. Daha önce MHP’de de ilçe başkanlığı görevinde bulunan ve partideki kurultay sürecinde Meral Akşener’den yana tavır aldıktan sonra kurulan İYİ Parti’ye geçen Kılınçsoy, oluşturduğu yönetimini kamuoyuna tanıttı.

80 KİŞİLİK YÖNETİM

Karamürsel Öğretmenevi’nde gerçekleşen tanıtım programına İYİ Parti il yöneticilerinden Selman Gürpınar ile İYİ Parti İl SKM Başkanı Kaan Dilmen de katıldı. Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Sebahattin Özkan’ın yerine atanan Orhan Kılınçsoy’ın hazırladığı yönetim kurulu listesi toplam 80 kişiden oluşuyor.

“KİMSENİN KAPI KOLU DEĞİLİZ”

Toplantıda ilk olarak konuşan il yöneticilerinden Selman Gürpınar, Kılınçsoy’a başarılar dilerken, İl SKM Başkanı Kaan Dilmen ise, “Orhan bey ile daha önce de birlikte çalışma dönemimiz oldu. Kendisinin başarılı olacağına inanıyorum” dedi. Son olarak konuşan yeni ilçe başkanı Orhan Kılınçsoy da İYİ Parti’nin kimsenin kapısının kolu olmayacağını söyledi.

“200 KİŞİ KATILACAK”

Seçime 2 aylık bir zamanın kaldığını kaydeden Kılınçsoy, “Partimiz varlığını teşkilatlarından alıyor. Gerekirse aslanlar gibi adayımızı çıkartırız. Fakat bu dönem her birimizin çok çalışması gerekiyor. Başlatılan Millet İttifakı’na bütün gücümüzle destek olacağız. Yeni binamızın da açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Mahalle temsilcilerimizi de kısa zamanda belirleyeceğiz” diye konuştu.

“CHP İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Önümüzdeki günlerde CHP Karamürsel İlçe Örgütü ile bir araya geleceklerini de sözlerine ekleyen Kılınçsoy, şöyle konuştu: “Birlikte Millet İttifakı’nı konuşacağız. Toplantımızda istediğimiz şartların oluşmasını isteyeceğiz. Bu olursa tam destek veririz. Fakat kimseden çekincemizin olmadığını herkes bilsin. Seçim ürecinde uyum içinde çalışacağız, aynı anlayışı CHP’den de bekliyorum.” Kılınçsoy, konuşmasının ardından 80 kişilik yönetim kurulunu tek tek tanıttı.

YÖNETİM KURULU

Orhan KILINÇSOY

Onur AÇIK

Zihni ASLAN

Metin TUMBUL

Serkan GÜLÇİÇEK

Adnan GÖKKUŞ

Ahmet ERDOĞAN

Zafer BÜYÜKKAYIKÇI

Rafet KURBAN

Hatice ÇATAR

Emine ERYILMAZ

İsmail AVCI

Ahmet GEÇİLMEZ

Yaşar GÜL

Tarık KUUOĞLU

Müjdat GÜRER

Filiz FINDIK

Medeni SEVİM

Metin BOZ

Erkin ÖZYILMAZ

Yalçın GÜRSES

Selda ÇİFTÇİ

Muharrem UZUN

Hayrettin CİNİVİZ

Kemal SONCU

Gülser VARUP

Mesut ÇEKER

Bahar GÖK

Elif GÜL

İsmail EVSEK

İlhan ÖZTÜRK

Tahsin GÜMÜŞALAN

Hakan AYSAN

Dilek ERGÜNEY

Bekir Sıtkı ÇAVDAR

Uğur ALTAŞ

Musa YILMAZ

Nail DİKBAYIR

Erkan YURTSEVER

Maşallah ACAR

Nilgün UYGUN

Burak YAMAN

Osman CANTÜRK

Elif YAMAN

Müfit Sonat KOYGUN

Ömer ASLAN

Mehmet KIZILKAN

Veli ÇETİN

Kemal ÇÖKELEZ

Asude KAPICI

İsmail GÜMÜŞALAN

Remzi ÇETİN

Bülent ALTIN

Hasan DOMBAYCI

Suat BAYDİN

Gamze Nur ÇAYLAK

Zekeriya GÜRSES

Osman ERTEM

Durdu Küçük ÇOLAK

Mahmut KILIÇ

Osman KARACAN

Ali ÇIKMIŞ

Orkide AKSU

Nihat AKYEL

Selim BAĞIGÜZEL

Ahmet GÖKÖZKURT

Hüseyin KIZILKAYA

Özcan BAYRAKTAR

Mevlüt SEZİCİ

Kamil Yusuf YAVUZ

Mehmet ARAS

Niyazi GÜRBÜZ

Recep TUNÇ

Hayrettin AKBAŞ

Bahri TAŞKIN

Fatih ÇELİK

Osman GÜMÜŞ

Cemil Aydın BAŞ

Murat UYSAL

İzzet BAYRAKTAR

Selim BÖREK