İYİ Parti Karamürsel’de yeni ilçe başkanı Kılınçsoy

İYİ Parti’de Karamürsel İlçe yönetimi belirlendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından, partinin Karamürsel’deki ilçe başkanlığı görevine Orhan Kılınçsoy’un atandığı belirtildi. Daha önce MHP’de de ilçe başkanlığı görevinde bulunan ve partideki kurultay sürecinde Meral Akşener’den yana tavır aldıktan sonra kurulan İYİ Parti’ye geçen Kılınçsoy, oluşturduğu yönetimini kamuoyuna tanıttı.
80 KİŞİLİK YÖNETİM
Karamürsel Öğretmenevi’nde gerçekleşen tanıtım programına İYİ Parti il yöneticilerinden Selman Gürpınar ile İYİ Parti İl SKM Başkanı Kaan Dilmen de katıldı. Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Sebahattin Özkan’ın yerine atanan Orhan Kılınçsoy’ın hazırladığı yönetim kurulu listesi toplam 80 kişiden oluşuyor.
“KİMSENİN KAPI KOLU DEĞİLİZ”
Toplantıda ilk olarak konuşan il yöneticilerinden Selman Gürpınar, Kılınçsoy’a başarılar dilerken, İl SKM Başkanı Kaan Dilmen ise, “Orhan bey ile daha önce de birlikte çalışma dönemimiz oldu. Kendisinin başarılı olacağına inanıyorum” dedi. Son olarak konuşan yeni ilçe başkanı Orhan Kılınçsoy da İYİ Parti’nin kimsenin kapısının kolu olmayacağını söyledi.
“200 KİŞİ KATILACAK”
Seçime 2 aylık bir zamanın kaldığını kaydeden Kılınçsoy, “Partimiz varlığını teşkilatlarından alıyor. Gerekirse aslanlar gibi adayımızı çıkartırız. Fakat bu dönem her birimizin çok çalışması gerekiyor. Başlatılan Millet İttifakı’na bütün gücümüzle destek olacağız. Yeni binamızın da açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Mahalle temsilcilerimizi de kısa zamanda belirleyeceğiz” diye konuştu.
“CHP İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”
Önümüzdeki günlerde CHP Karamürsel İlçe Örgütü ile bir araya geleceklerini de sözlerine ekleyen Kılınçsoy, şöyle konuştu: “Birlikte Millet İttifakı’nı konuşacağız. Toplantımızda istediğimiz şartların oluşmasını isteyeceğiz. Bu olursa tam destek veririz. Fakat kimseden çekincemizin olmadığını herkes bilsin. Seçim ürecinde uyum içinde çalışacağız, aynı anlayışı CHP’den de bekliyorum.” Kılınçsoy, konuşmasının ardından 80 kişilik yönetim kurulunu tek tek tanıttı.
YÖNETİM KURULU
Orhan KILINÇSOY
Onur AÇIK
Zihni ASLAN
Metin TUMBUL
Serkan GÜLÇİÇEK
Adnan GÖKKUŞ
Ahmet ERDOĞAN
Zafer BÜYÜKKAYIKÇI
Rafet KURBAN
Hatice ÇATAR
Emine ERYILMAZ
İsmail AVCI
Ahmet GEÇİLMEZ
Yaşar GÜL
Tarık KUUOĞLU
Müjdat GÜRER
Filiz FINDIK
Medeni SEVİM
Metin BOZ
Erkin ÖZYILMAZ
Yalçın GÜRSES
Selda ÇİFTÇİ
Muharrem UZUN
Hayrettin CİNİVİZ
Kemal SONCU
Gülser VARUP
Mesut ÇEKER
Bahar GÖK
Elif GÜL
İsmail EVSEK
İlhan ÖZTÜRK
Tahsin GÜMÜŞALAN
Hakan AYSAN
Dilek ERGÜNEY
Bekir Sıtkı ÇAVDAR
Uğur ALTAŞ
Musa YILMAZ
Nail DİKBAYIR
Erkan YURTSEVER
Maşallah ACAR
Nilgün UYGUN
Burak YAMAN
Osman CANTÜRK
Elif YAMAN
Müfit Sonat KOYGUN
Ömer ASLAN
Mehmet KIZILKAN
Veli ÇETİN
Kemal ÇÖKELEZ
Asude KAPICI
İsmail GÜMÜŞALAN
Remzi ÇETİN
Bülent ALTIN
Hasan DOMBAYCI
Suat BAYDİN
Gamze Nur ÇAYLAK
Zekeriya GÜRSES
Osman ERTEM
Durdu Küçük ÇOLAK
Mahmut KILIÇ
Osman KARACAN
Ali ÇIKMIŞ
Orkide AKSU
Nihat AKYEL
Selim BAĞIGÜZEL
Ahmet GÖKÖZKURT
Hüseyin KIZILKAYA
Özcan BAYRAKTAR
Mevlüt SEZİCİ
Kamil Yusuf YAVUZ
Mehmet ARAS
Niyazi GÜRBÜZ
Recep TUNÇ
Hayrettin AKBAŞ
Bahri TAŞKIN
Fatih ÇELİK
Osman GÜMÜŞ
Cemil Aydın BAŞ
Murat UYSAL
İzzet BAYRAKTAR
Selim BÖREK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz