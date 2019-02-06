SP, Gebze adayını yarın açıklayacak

Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Nurettin Çelik, partisinin Gebze teşkilatının ilçe yönetim kurulu toplantısına konuk oldu. Parti çalışmaları hakkında bilgiler veren il başkanı Çelik, Gebze’deki başkan adayının Cuma günü açıklanacağını duyurdu. Konuşmasında AKP’li yerel yöneticileri eleştiren Çelik, “Bugüne kadar yaptıkları vaatlerinin neredeyse hiçbirini yapmadılar. Gebze’de elle tutulur bir hizmetleri yok” dedi.

“1994 RUHU GELİYOR”

Gebze halkından kendilerine hizmet edecek kişileri seçmelerini isteyen il başkanı Nurettin Çelik, “Cuma günü başkan adayımızı Gebze halkı ile buluşturacağız. Gerçekten hizmet isteyen herkes Saadet Partisi’ne mührü basacaktır. 31 Mart’ta inanıyorum ki, kazanan Saadet Partisi değil Gebze halkı olacaktır. 94 ruhu, milli görüş belediyeciliği ve cepsiz ceketli belediye başkanımız ile ülkeye belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz” diye konuştu.