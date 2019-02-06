Çepil: Kavga ve çatışma içinde olmayacağız

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kartepe İlçe yönetimi, haftalık toplantısını parti binasında gerçekleştirdi. Gündem üzerine açıklamalarda bulunan ilçe başkanı Cevdet Çepil, partilerinin yeni kurulduğunu ve siyaseti hizmet düşüncesi ve ibadet anlayışı ile gördüklerini, makam ve mevki peşinde olmadıklarını dile getirdi.

PARTİLERİNİ ANLATTI

Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu bir sistem için çalıştıklarını dile getiren Çepil, “Bizler siyasete zarafet getireceğiz. Kavga ve çatışma yerine, müzakere ve tavsiye; sadece eleştirmek ve suçlamak yerine, çözüm önermek; kutuplaştırma ve ötekileştirme yerine da kucaklama ve birleştirmeyi esas alacağız. Sadece yanlışları değil, yapılan faydalı işleri de gören ve takdir eden bir muhalefet anlayışını hakim kılacağız” dedi.