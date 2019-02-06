Damar tıkanıklığında yeni ve yerli çözümler

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç .Dr. Hüseyin Şaşkın önderliğinde Kalp Damar Cerrahisi İdari Klinik Sorumlusu Dr. Öğr.Üyesi Hakan Parlar "Derin Ven Trombozu (DVT) Hastalığı" ile ilgili tüm soruları cevaplayıp tedavi ettikleri hastalar hakkında bilgiler verdi.

Toplardamar tıkanıklığı nedir?

Toplardamar tıkanıklığı genel olarak toplardamarların ani olarak pıhtı ile tıkanması ve tıkalı kalan damarın yıllar içinde toplardamar kanının iletimini engelleyip, bacaklarda sorunlara yol açmasıdır. Toplardamarlar içinde pıhtı oluştuğunda (Akut Derin Ven Trombozu) kan akımı engelleneceği için kan bacaklarda birikir ve bacak aniden ağrılı, şiş, mor hale gelir. Toplardamarlarda bir kez pıhtı oluştuktan sonra, pıhtı tam olarak ortadan kalkmadan damar normale dönmez ve bacaktaki kanın akımına sürekli engel olduğu için zamanla kılcal damar çatlamasından varislere, bacakta şişmeden yara oluşumuna kadar bir çok şikayet ile karakterize toplardamar (venöz) yetmezliği gelişir. Toplardamar yetmezliğinde temelde olan sorun toplardamarlar içinde biriken kanın bacak dokusuna zarar vermesidir.

Toplardamar tıkanıklığının başlıca belirtileri nelerdir?

Belirtiler iki aşamalıdır. Toplardamar tıkanıklığının ilk aşaması olan pıhtı ile damarın tıkanması yani derin ven trombozu bacakta ani başlayan şişlik, ağrı, morarma, bazen yürüyemeyecek kadar şiddetli acı ve ağırlık hissi ile beraberdir. Toplardamardaki pıhtı klasik olarak tedavi edildiğinde yada hiç tedavi edilmediğinde şikayetlerin hafiflemesi haftalar bazen aylar sürer. Ancak şikayetlerde zamanla belirli bir düzeyde rahatlama olsa da genelde hastaların yarısında yıllar sonra şikayetler karakter değiştirerek ağırlaşabilir. Bu ikinci aşamada bacakta uzun süre ayakta kalındığında ortaya çıkan şişme, yorulma, ağrı, ağırlık hissi, baldırlarda varis oluşumu, özellikle ayak bileklerinde çok sayıda mavi mor kılcal damar varisleri, zamanla ayak bileğinde kahverengiye doğru giden koyulaşma, deride kalınlaşma, kabalaşma ve ayak bileği çevresinde yaralar (venöz ülser) oluşur. Derin Ven Trombozu tedavi edilmez ise Pulmoner Emboli(Akciğere pıhtı atması) olup hastanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabilir bir hastalıktır.

Peki biz bunları nasıl tedavi ediyoruz ?

Kliniğimizde toplardamar tıkanıklığı bulunan hastalarımıza girişimsel anjiyografik yöntemlerle lokal anestezi ile uyguladığımız sistemler bulunmaktadır.Bunlar Akciğerlere pıhtı atmaması için kullandığımız Vena Cava Filtresi,Rotasyonel Trombektomi Cihazı,Trombüs(pıhtı)aspirasyon Cihazı,Ultrasonik Tromboliz Sistemi,Balon Kataterler,Pıhtı eritici ilaçlar gibi yapmış olduğumuz tedaviler vardır.Bu tür işlemleri yaptığımız ürünlerinde Yerli ürün olması bizleri ayrıca gururlandırmaktadır.İşlem süresi ortalama 60-90 dakika arasında sürmektedir. Yapmış olduğumuz işlemlerde 14 güne kadar olan damar tıkanıklıklarında başarı oranı %100 olup fakat 14 gün ve üzeri olan hastalarda ise başarı oranlarımız %90’ın üzerindedir. Yapılan bu işlemlerde pıhtıları parçalayıp aspirasyonunu yaptıktan sonra hastaların dramatik bir şekilde bacağının yumuşadığını görmekteyiz. İşlemler yapıldıktan sonra yapılan görüntülemelerde de damarın tamamen açıldığını görüp ve hastanın şikayetlerini görmekteyiz.

10 YILLIK ESKİ ÖYKÜSÜ VAR

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın: ''İl içinden hastanemize sevk edilen G.Y. isimli hastamızda Akut Derin ven trombozu olduğu yapılan ultrason sonucu tarafımıza bildirildi. Fakat işleme aldığımızda yumuşak pıhtıların (akut) altında taşlaşmış(kronik) bir tıkanıklık ile karşılaştık. Yapmış olduğumuz Trombektomi işlemleri sonrasında akım sağlandı fakat kasık ve karın içinde ciddi darlıklar saptandı.Bu bölgelere balon işlemleri yapılarak tamamen damar açıklığı sağlandı ve işlem sonlandırıldı. Yapılan işlem sonrası 1 gün sonra hastanın bacağı diğer sağlam bacağı ile aynı duruma gelip tüm şişlik ve ağrılardan kurtuldu. Hasta ile konuştuğumuzda ise 10 yıllık eski bir öyküsü olduğunu anlatınca ameliyatta yaşadığımız zor süreci tam anlamıyla anlamış olduk. Hastanın kontrollerini yapıp şifa ile taburcu edildi.''