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Hyundai Assan’da Sıfır Faiz Fırsatları devam ediyor

Hyundai, Şubat ayında geçerli olmak üzere bazı modellerinde 0 faiz kampanyası düzenliyor. Yeni Tucson modelinde 15 bin 100 TL’ye varan nakit indirimi sunuluyor.

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Hyundai Assan, Şubat ayında geçerli olmak üzere yeni bir satış kampanyası daha düzenledi. Markanın İzmit’teki fabrikasında ürettiği i20 modelinde 5.000 TL’ye varan nakit desteği sunulurken ayrıca 1.0 T-GDI motorlu versiyonda da 30.000 TL 12 ay kredi için 0 faiz ayrıcalığı da var. Hyundai’nin ülkemizde en çok satılan modellerinden biri olan Accent Blue ise 12.900 TL’ye varan indirim imkanı veya 30 bin TL 12 ay 0 faiz ile satılıyor.

GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

177 beygirlik turbo motoru, 7 ileri DCT şanzımanı ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle B-SUV segmentinde iddialı bir model olan KONA, 3.150 bin TL’ye varan nakit indirimi veya 30 bin TL 12 ay 0 faiz imkanı bu modelde de geçerli. Eylül ayında Türkiye’de de satışa sunulan Yeni Tucson ise özellikle dizel otomatik versiyonuyla otomobil severlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Hyundai Assan, Tucson modelinde de 30.000 TL 12 ay 0 faiz kredi imkanı veya 15.100 TL’ye varan nakit indirim desteği sunuyor.

Bugün 16:04 TSİ - Ekonomi

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