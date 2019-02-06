Leyla Atakan ve arkadaşları pazartesi günü anılacak

İzmit Belediyesi tarafından 48 yıl önce elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden İzmit Belediyesi eski Başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları Abdurrahman Yüksel, Feridun Özbay ve İsmail Kolaylı için anma etkinliği düzenlenecek. Atakan ve arkadaşları için ilk anma etkinliği 11 Şubat Pazartesi günü saat 11.00 de gerçekleştirilecek. Saat 11.00 de Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarının Bahçeşme’deki kabirleri başındaki anma etkinliğinin ardından saat 13.00 de Fevziye Camii’nde mevlidi şerif okutulacak.