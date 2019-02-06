Muhtar adayları Can’ı ziyaret etti

Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlara getirilen 'Pankart, afiş' yasağına tepki gösteren Körfez'deki muhtar adayları, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ı ziyaret ederek, bu yasağın kaldırılmasını talep ettiler. Bu konudaki yasağın kendilerini mağdur edeceğini vurguladılar. Kaymakam Can ise, kendisinin buna yapacağı bir şeyin olmadığını, yasağın ülke genelinde uygulanan bir yasak olduğunu, kanunu bir zorunluluk olduğunu ve herkesin bu yasağa uyması gerektiğini söyledi.