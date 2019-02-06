Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Türkiye genelinde proje ortağı kulüp ve derneklerle gerçekleştirdiği “Haydi Çocuklar Camiye” Projesi sona erdi. Projeyi Gebze bölgesinde Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) yürüttü. Projeye çocuklar ve onların anne- babaları büyük ilgi gösterdi.