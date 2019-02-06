Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Türkiye genelinde proje ortağı kulüp ve derneklerle gerçekleştirdiği “Haydi Çocuklar Camiye” Projesi sona erdi. Projeyi Gebze bölgesinde Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) yürüttü. Projeye çocuklar ve onların anne- babaları büyük ilgi gösterdi.
Bugün 16:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:09 TSİ
Çocuklar camiye projesi sona erdi
Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Türkiye genelinde proje ortağı kulüp ve derneklerle gerçekleştirdiği “Haydi Çocuklar Camiye” Projesi sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz