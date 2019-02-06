Ellibeş: Allah hepinizden razı olsun

Gölcük Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ellibeş’in liderliğinde düzenlenen oturumda, 7 gündem maddesi görüşüldü. Oturumda, meclis üyeleri haricinde, Başkan Yardımcıları Levent Değirmenci, Kemal Kahraman, İbrahim Tektaş ve Genel Koordinatör Nihat Abiş de hazır bulundu.

7 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Şubat ayı olağan oturumunda; “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Değirmendere ‘ de kapalı Pazar yeri kurulması. Değirmendere Topçular mah. 474 Ada 1 parsel Plan Tadilatı Teklifi il ilgili Komisyon raporu. Kadastro Yenilemesi için Bilirkişi belirlenmesi. Ş.Değirmendere 235 ada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi. Ulaşlı Cami, meydan ve sahil düzenlemesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ortak Proje kapsamında yapılması” gibi maddeler ele alındı.

“ALLAH RAZI OLSUN"

Toplantının son bölümünde söz alan CHP'li Necmi Bekâr, Gölcük Belediye Meclisinin 5 yıl içinde Gölcük'e ve Halıdere'ye yaptığı hizmetlerden ötürü tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Bekâr’ın sözleri ardından söz alan Başkan Ellibeş, "Görünen o ki, bu meclis çatısı altında son toplantımızı yapıyoruz. 5 yıl boyunca önemli kararlara ve önemli hizmetlere imza attık. Ben hepinizden memnunum, hepiniz hakkınızı helal edin. Gerçekten 5 yıl boyunca yaptığımız uyumlu çalışmalar ve aldığımız kararlar ile Gölcük bu meclisi iyi anacak. Gerçekten başta Kentsel Dönüşüm projesi olmak üzere, tarihi kararlar aldık. Allah hepinizden razı olsun" dedi.