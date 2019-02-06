Karamürsel’de meclis toplandı

Son oturumlarını gerçekleştiren belediye meclislerinden, Karamürsel Belediyesi de yerel seçimlere kısa bir süre kala şubat ayı olağan oturumu için bir araya geldi. Başkan İsmail Yıldırım öncülüğünde, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2 gündem maddesi ele alındı.

YÜZME HAVUZU

Karamürselli meclis üyeleri şu iki gündem maddesini ele aldı, 1. Belediye hizmet binası altında bulunan katlı otopark ve yarı olimpik yüzme havuzunun belediye şirketi KAR BEL A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısına ilişkin oylama. 2. gündem maddesi de Kocaeli Kadastro Müdürlüğü tarafından Kızderbent Mahallesinde yapılacak olan 22-a uygulaması işlemlerinde görev almak üzere Kızderbent’de yaşayan ve bilirkişilik şartlarını taşıyan 6(altı) kişinin bilirkişi olarak belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazısının oylanması oldu.