Kartepe meclisinde değişiklik yapıldı

Kartepe Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır başkanlığında gerçekleşti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı Ocak ayı meclis tutanağının okunması ve kabul edilmesiyle başladı.
GÜNDEM MADDELERİ
Meclis gündeminde yer alan Eşme Mahallesi uygulama imar planı değişikliği, meclis ve komisyon üyeleri huzur hakkı, belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcılarına ödenecek 2019 yılı aylık ödeneğinin tespit edilmesi dâhil, 13 gündem maddesi onaylandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz