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Kartepe meclisinde değişiklik yapıldı

Kartepe Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Görüşmede, Temel Ofluoğlu’nun CHP’den istifa etmesi ile boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine belediye meclis üyelerinden Musa Kazım Ejderoğlu’nun getirilmesi kararlaştırıldı.