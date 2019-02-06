Körfez’de, Şener’in adı yaşatılacak

Körfez Belediyesi’nde Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Atalar Mahallesi’nde bulunan 23 Nisan Parkına, Fenerbahçe maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Körfezli Koray Şener’in isminin verilmesi kararı alındı.

“ADINI YAŞATACAĞIZ”

Oturumda konuşan başkan Baran, “Geçtiğimiz aylarda geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu katıldığı Fenerbahçe maçında yaşamını yitiren Koray Şener evladımızın mekânı cennet olsun. Hepinizin bildiği üzere Atalar Mahallesi’nde bulunan 23 Nisan parkına, Koray Şener kardeşimizin adını vereceğiz. Onun adını yaşatacağız. Kederli ailesine ve Fenerbahçe Camiasına tekrar baş sağlığı diliyorum“ ifadelerini kullandı.

“450 MİLYON TL”

Körfez’e 45 Milyon TL yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan İsmail Baran, sözlerini şöyle sonlandırdı: Siz değerli meclis üyelerimizle birlikte ilçemize kazandırdığımız dev projelerin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kente sevdalıyız dedik ve 450 milyon TL’nin üstünde yatırım yaptık. Aynı zamanda öğrencilerimize verdiğimiz eğitime katkı paylarını bu senede devam ettirerek, ocak ayında hesaplarına yatırdık. Hayırlı olsun.