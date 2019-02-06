ÇYDD Gölcük’te Nuriye Demirel güven tazeledi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gölcük Şubesi, 17. Kez sandık başına gitti. ÇYDD’nin Değirmendere’de yer alan binasında gerçekleşen seçimlere, tek aday olarak giren mevcut başkan Nuriye Demirel, üyelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Seçimde, divan başkanlığı görevini Yüksel Sezgin, üyeliğini ise Nalan Töre yaptı.

ATATÜRK DEVRİMLERİ

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Başkan Demirel, ”Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1989 yılında Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek ve çağdaş eğitime, çağdaş insana ve topluma ulaşmak amacı ile kuruldu. Çok sayıda proje ile ülke geneline yayılmış durumdayız. Bugün burada gerçekleştireceğimiz genel kurulumuza katılım sağlayan siz sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇYDD GÖLCÜK’ÜN YÖNETİM LİSTESİ;

Başkan Nuriye Demirel,

Başkan Yardımcısı Erdal Özyurt

Yazman Ferhan Doğan

Sayman Gökçe Yanık

Üye Ayşenur Tekiner, Demet Ersoy, Dursun Külük

DENETLEME KURULU

Şenda Akan

Naciye Aşkın

Hatica Dilek Işıklı

ONUR KURULU

Yüksel Sezgin

Ertuğrul Akalın

Turan Dumlu

DELEGELER

Nuriye Demirel

Özgür Bozacı