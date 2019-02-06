ÇYDD Gölcük’te Nuriye Demirel güven tazeledi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gölcük Şubesi, 17. Kez sandık başına gitti. ÇYDD’nin Değirmendere’de yer alan binasında gerçekleşen seçimlere, tek aday olarak giren mevcut başkan Nuriye Demirel, üyelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Seçimde, divan başkanlığı görevini Yüksel Sezgin, üyeliğini ise Nalan Töre yaptı.
ATATÜRK DEVRİMLERİ
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Başkan Demirel, ”Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1989 yılında Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek ve çağdaş eğitime, çağdaş insana ve topluma ulaşmak amacı ile kuruldu. Çok sayıda proje ile ülke geneline yayılmış durumdayız. Bugün burada gerçekleştireceğimiz genel kurulumuza katılım sağlayan siz sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
ÇYDD GÖLCÜK’ÜN YÖNETİM LİSTESİ;
Başkan Nuriye Demirel,
Başkan Yardımcısı Erdal Özyurt
Yazman Ferhan Doğan
Sayman Gökçe Yanık
Üye Ayşenur Tekiner, Demet Ersoy, Dursun Külük
DENETLEME KURULU
Şenda Akan
Naciye Aşkın
Hatica Dilek Işıklı
ONUR KURULU
Yüksel Sezgin
Ertuğrul Akalın
Turan Dumlu
DELEGELER
Nuriye Demirel
Özgür Bozacı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz