MGC Legal nedir?

MGC Legal, İstanbul merkezli bir hukuk bürosudur ve uluslararası alanda hizmet vermektedir. 2013 yılında Mustafa GÜNEŞ tarafından kurulan büro, 70'a yakın avukat ve hukuki personel ile hizmet vermektedir. MGC Legal, hukuk sektöründe geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir. Bunlar arasında; şirket müşavirliği, ticaret ve şirketler hukuku, fikri mülkiyet hukuku, kişisel verilerin korunması, iş ve sosyal güvenlik hukuku, gayrimenkul hukuku, özel hukuk, aile hukuku ve miras hukuku, icra ve iflas hukuku, ceza hukuku, kamu hukuku ve idare hukuku, vergi hukuku, uluslararası hukuk, anlaşmazlık çözümü, arabuluculuk ve alacak tahsili gibi alanlar bulunmaktadır.

MGC Legal, iş ahlakı ve müvekkil odaklılık konularına büyük önem verir. Müvekkillerinin hak ve menfaatlerini koruyan, dürüst ve etik değerlere bağlı kalan bir hukuk bürosu olarak tanınmaktadır. Avukat kadrosu, deneyim ve uzmanlıkla birlikte sürekli olarak güncel hukuki bilgilerini tazeleyerek hukukun dinamik yapısına uyum sağlamaktadır.

Teknoloji kullanımı ve inovasyon konularında da öncü olan MGC Legal, hızlı değişimlere ve gelişmelere uyum sağlayarak; süreçleri daha hızlı ve verimli hale getirmektedir. Uluslararası ilişkilere sahip olan büro, farklı ülkelerdeki hukuki konulara da hakimdir ve uluslararası hukuk bürolarıyla iş birliği yapmaktadır. Bu sayede, MGC Legal İstanbul Hukuk Bürosu, uluslararası hukuk konularında da müvekkillere hizmet sunabilen küresel bir hukuk bürosu olarak ülkemizde öne çıkmaktadır.

MGC Legal, müvekkil ilişkilerine büyük önem vererek, açık ve şeffaf iletişim, gizlilik, kişiye özel hukuki hizmet ve hızlı ve etkin hukuki hizmet sunmaktadır. Hukuk sektöründe güvenilir, başarılı ve deneyimli bir çözüm ortağı olarak bilinir ve sunduğu hukuki hizmetlerin çeşitliliği ve müvekkil memnuniyetine gösterdiği özenle sektördeki saygın konumunu sağlamlaştırmıştır.

Firma, 2021 yılında Amerika merkezli Andersen Global ile anlaşma imzalayarak Türkiye’deki partneri olmuş ve bu sayede dünyanın 125 ülkesinde hukuki danışmanlık ve hizmet verebilmektedir. Andersen Global’in Türkiye’deki ilk ve tek iş ortağı olan MGC Legal, hukuki danışmanlık ve hizmetlerinde uluslararası bir bakış açısı sunmaktadır. Saat farkı gözetmeksizin, iş yapma şeklini dijitalize etmiş, SalesForce altyapısıyla çalışan, Microsoft Exchange temelinde çevik yönetim metotlarıyla hareket eden, Türkiye’nin en iyi, seçkin ve başarılı hukuk bürolarından birisidir.