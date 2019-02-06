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Selahattin Ayhan, Döngel Mahallesi için aday oldu

Başiskele Döngel Mahallesi’nin sevilen simalarından Selahattin Ayhan, Döngel Merkez Mahallesi’ne muhtar adayı olduğunu açıkladı.

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Başiskele’nin önemli mahallerinden biri olan Döngel Merkez Mahallesi’nde mevcut muhtar Uğur Baydar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi aday olmayacağını açıklaması üzerine bölgenin sevilen isimlerinden Selahattin Ayhan, mahallesine hizmet etmek için aday olduğunu ilan etti. Seymen’de Nur Auto Detay link Pasta Cilâ Seramik Dükkânı’nın sahibi olan evli ve 3 çocuk babası Selahattin Ayhan, 'Halka Hizmet Hakk’a Hizmet' anlayışıyla yola çıktığını belirterek hemşerilerine şu mesajı verdi:

"EK İŞ DEĞİL TEK İŞ"

Ayhan yaptığı açıklamada "Güzel mahallemizin sakinleriyle düzenli olarak istişareler yapıp, sorunlarımızı azalarımızla birlikte gerekli mercilere taşıyacak ve çözüme ulaştıracağız. Ek işimiz değil tek işimiz halk ile iç içe olmak olacak. Vatandaşımızın gözü, kulağı ve sesi olacağız. Doğrunun yanında, yanlışın ve haksızlığın karşısında hep dik duracağız. Tüm hemşerilerimizin başta dualarını bekliyorum. Allah’ın izniyle bu yolda yürüyoruz. Bu vesileyle Döngel Mahallesi sakinlerinin oylarına talibim" ifadelerini kullandı.

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