Karaosmanoğlu, muhtar adayı oldu

Başiskele’de geniş bir kesim tarafından tanınan uzun yıllardır doğal gaz sektöründe iş yapmış aynı zamanda öncü gençlik tiyatro gurubunda tiyatro oyuncusu Mahmut Karaosmanoğlu, Fatih Mahalle muhtarlığı için aday oldu.

SMS SİSTEMİ GETİRECEK

Başiskele ilçesi Fatih Mahalle Muhtarlığına aday olan Mahmut Karaosmanoğlu "Kaymakamlıkla ve belediye ile vatandaş arasında köprü olacağım mahallemde garip kimsesiz kimse kalmayacak. Fatih Mahallesi'nde SMS sistemini hayata geçireceğim. İsteyen mahalle sakini bu sisteme dahil olup hastalık cenaze düğün gibi her şeyden haberdar olacak. Mahallemizde belediye hizmetlerini takip edeceğim, vatandaşımızın istek ve temennilerini belediyeye bildirecek ve takipçisi olacağım, hiç durmadan yorulmadan çalışacağım. Başiskele’de örnek muhtar olup muhtarlığın ne kadar önemli bir kurum olduğunu göstereceğim" diyor.