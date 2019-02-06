Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:29 TSİ- Gündem G: Bugün 16:32 TSİ

Kocaeli'de Kent Kart alımı kolaylaştı

Kocaeli’de hızla artış gösteren kent kart ve KOBİS taleplerini hızla çözüme kavuşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mobil Ofis ile hizmet vermeye başlıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nca vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Son olarak ‘’Mobil Ofis’’ projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, artan Kent Kart ve KOBİS taleplerine hızla çözüm bulmak ve yerinde hizmeti amaçlıyor. Proje kapsamında bu taleplerin yerinde ve zahmetsizce karşılanması kapalı Mobil Ofis karavanı şeklinde hizmet verilmeye başlanacak. Bu amaçla Mobil Ofis karavanında KOBİS kartı işlemleri için de bir hizmet masası hazırlandı. Mobil Ofis karavanı yaz aylarında sahil bölgelerinde de hizmet verecek ve Kocaeli genelinde ihtiyaç duyulan yerlere anında hizmet götürecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan karavanda ayrıca seyahat kartları ve KOBİS birimleri için bilgisayarlar, yazıcılar ve kart baskı makinaları da bulunacak.

Bugün 16:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
ABD'li bakandan skandal paylaşım! Türkiye'ye dikkatli bakın... mask
ABD'li bakandan skandal paylaşım! Türkiye'ye dikkatli bakın...
Mahalle konağı, okul oluyor mask
Mahalle konağı, okul oluyor
Mecliste “Atama” tartışması! mask
Mecliste “Atama” tartışması!
Kocaeli Ziraat Odası’nda başkan değişmedi mask
Kocaeli Ziraat Odası’nda başkan değişmedi
Adalet Bakanı Gül'den mübaşirlere müjde mask
Adalet Bakanı Gül'den mübaşirlere müjde
Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci mask
Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin mask
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler! mask
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek mask
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek

GALERİ

Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek mask
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var mask
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı mask
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi! mask
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi!
Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL