Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nca vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Son olarak ‘’Mobil Ofis’’ projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, artan Kent Kart ve KOBİS taleplerine hızla çözüm bulmak ve yerinde hizmeti amaçlıyor. Proje kapsamında bu taleplerin yerinde ve zahmetsizce karşılanması kapalı Mobil Ofis karavanı şeklinde hizmet verilmeye başlanacak. Bu amaçla Mobil Ofis karavanında KOBİS kartı işlemleri için de bir hizmet masası hazırlandı. Mobil Ofis karavanı yaz aylarında sahil bölgelerinde de hizmet verecek ve Kocaeli genelinde ihtiyaç duyulan yerlere anında hizmet götürecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan karavanda ayrıca seyahat kartları ve KOBİS birimleri için bilgisayarlar, yazıcılar ve kart baskı makinaları da bulunacak.
Bugün 16:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:32 TSİ
Kocaeli'de Kent Kart alımı kolaylaştı
Kocaeli’de hızla artış gösteren kent kart ve KOBİS taleplerini hızla çözüme kavuşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mobil Ofis ile hizmet vermeye başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz