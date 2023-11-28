28 Kas 2023 - 15:59- Gündem G:

İSU Genel Müdürü 2060’ı işaret etti!

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İSU Genel Müdürü 2060’ı işaret etti! mask

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, genel kurulda 2060 yılını işaret etti. Sağlık, “Susuzluk geldiği anda elimizden hiçbir şey gelmez. Biz bunları önceden planlar ve yaparız. 2060 yılı projeksiyonunu önümüze aldık. 2060 yılında Kocaeli nüfusu 4 milyona ulaştığında yıllık 370-380 bin ton suya ihtiyacımız olacak. Şu anda 260 milyon metreküp kapasiteye sahibiz. DSİ’den İhsaniye ve Avcıdere Barajları’nı istedik. İkisi toplamda yıllık 25 milyon metreküplük destek sağlayacak.” dedi.
# İSU, Ali Sağlık, sağlık, yıllık

28 Kas 2023 - 15:59 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.056.326 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL