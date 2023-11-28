İSU Genel Müdürü 2060’ı işaret etti!

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, genel kurulda 2060 yılını işaret etti. Sağlık, “Susuzluk geldiği anda elimizden hiçbir şey gelmez. Biz bunları önceden planlar ve yaparız. 2060 yılı projeksiyonunu önümüze aldık. 2060 yılında Kocaeli nüfusu 4 milyona ulaştığında yıllık 370-380 bin ton suya ihtiyacımız olacak. Şu anda 260 milyon metreküp kapasiteye sahibiz. DSİ’den İhsaniye ve Avcıdere Barajları’nı istedik. İkisi toplamda yıllık 25 milyon metreküplük destek sağlayacak.” dedi.