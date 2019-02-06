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DP’nin Körfez adayı Uluzman çok iddialı

Demokrat Parti, Körfez ilçedeki başkan adayı Hülya Uluzman’ı düzenlenen toplantı ile tanıttı. Başkan adayı Uluzman, Körfez’de seçimleri kazanmak için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

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Körfez ilçede aday çıkaran dördüncü parti Demokrat Parti (DP) oldu. Hülya Uluzman, partinin ilçede sahaya süreci isim olarak açıklandı. Uluzman’ın yanı sıra Tugay Polat ve Uğur Nurcan da belediye başkanlığı için aday adayı olmuştu. Uluzman’ın adaylığı ile ilgili açıklama önceki akşam ilçe binasında düzenlenen toplantı ile yapıldı.

“1946 RUHU GELİYOR”

İlçe başkanı Cemil Çoruh’un başkanlığındaki toplantıya il başkanı Mustafa Nazlıgül ile DP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki de katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Çoruh, “1946 ruhunu yeniden uyandırmak için harekete geçtik. Partimize ilgi giderek artıyor. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki, 1946 ruhu yeniden hareketlenecektir” dedi.

“ULUZMAN, KÖRFEZ’E EMANET”

Daha sonra konuşan Büyükşehir adayı Nail Baki, projeleri hakkında bilgiler verirken, il başkanı Mustafa Nazlıgül ise ilçedeki adayları Hülya Uluzman'ı Körfez halkına emanet ettiklerini dile getirdi. Son olarak konuşan Körfez Belediye Başkan Adayı Hülya Uluzman ise kendini tanıttı ve seçimleri kazanabilmek için gereken çabayı göstereceğini söyledi. Uluzman, “31 Mart seçimleri Türkiye ve ilimiz için çok önemli. Biz bugün adaylığı alarak önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Amacımız Körfez’de seçimleri kazanmak ve partimizin sancağını belediyeye dikmektir” dedi.

Hülya Uluzman kimdir?

1981 Çorum doğumlu. 1982 yılından beri Körfez’de ikamet ediyor. Önce Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü’nden, ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Nuh Çimento AŞ’de staj yaptı. 2016 yılından bu yana Körfez ilçede ticaretle uğraşıyor.

Bugün 16:39 TSİ - Siyaset

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