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Hürriyet: 15 yılda İzmit’in sorunları çözülmeliydi

Batı Trakya Türkleri Derneği ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelen CHP’nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Mevcut iktidarın kaynak derdi yok. 15 yılda bölgenin tüm sorunlarını çözebilirlerdi. Ancak bunu yapmadılar” dedi.

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CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Lütfi Bodur ve dernek üyelerinin misafiri oldu. Hürriyet’e dernek ziyareti sırasında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, meclis üyesi Hale Meriç ve parti yöneticileri eşlik etti.

HERKESE EŞİT HİZMET

Milletvekilliği döneminde her yurttaş ile iletişim kurmaya özen gösterdiğini dile getiren başkan adayı Hürriyet, başkanlığı kazandığı zaman da aynı sorumlulukla hareket edeceğini dile getirdi. Başkanlığı döneminde yapmak istedikleri çalışmalarla ilgili olarak konuşan Hürriyet, “Şehrin kaynaklarını doğru ve adil kullanacağız. İzmit, marka değerini artırarak daha yaşanabilir bir kent hâline gelecek” dedi.

“KAYNAK DERTLERİ YOK, AMA…”

Kocaeli’de ayrım yapmadan herkesin sorunları ile ilgilendiğini kaydeden başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Mevcut kaynaklarla 15 yılda tüm sorunlar çözülmeliydi. 7 vekil ve 13 belediye başkanları vardı. Maddi kaynak derdi de yok. Ama sorunlar artarak ve kronikleşerek devam ediyor. Bu kent için birlikte kafa yorabilseydik daha güzel bir İzmit'te yaşıyor olurduk. Vatandaşın sorununu çözeceksek, birbirimizi dinleyerek çözeceğiz” diye konuştu.

“HÜRRİYET ÇOK SEVECEN”

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Fatma hanımın başkanlığı döneminde İzmit’i ne kadar değiştirebileceğini göreceksiniz. Yerel yönetimlerde oylarınızı daha sevecen insana kullanacağınıza inanıyorum” dedi.

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