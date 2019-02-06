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SP’li aday: İzmit Lisesi, eski yerine dönecek

Saadet Partisi (SP) İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, İzmit Lisesi’nin tarihi binasından taşınmasına tepki gösterdi ve okul önünde bir açıklama yaptı.

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Saadet Partisi (SP) İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, İzmit Lisesi’nin tarihi binasından taşınmasına tepki gösterdi ve okul önünde bir açıklama yaptı. Lisenin başka binaya taşınmasını seyrettiklerini dile getiren Özen, yarım asırlık bir okulun tarihinden koparıldığını, alınan kararın okuldan mezun olan insanları yaraladığını dile getirdi.

“SAAT KULESİ’Nİ TAŞIYABİLİR MİSİNİZ?”

İzmit Lisesi’nin tarihi binasından ayrılamayacağını kaydeden Özen, “Bu binanın en önemli özelliği, İzmit Lisesi binası olmasıdır. Bu okulu İzmit Lisesi yapan yine bu tarihi binadır. Şimdi adı İzmit ile anılan Saat Kulesi’nin başka bir ilçeye taşınması ne kadar abes ise, alınan bu karar da o kadar abestir. Bunun değerini bir eğitimci olarak biliyorum ve tüm İzmit Lisesi mezunlarına şu müjdeyi veriyorum. Başkan olduğumda İzmit Lisesi’ni kendi binasına yeniden kavuşturacağım” dedi.

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