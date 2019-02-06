Baran: Körfez’e sevdalıyız

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve belediye meclis üyeleriyle şubat ayı meclisi öncesinde bir araya geldi. Başkan Baran ve meclis üyeleri çeşitli istişarelerde bulundular.
HER AY TOPLANIYORLAR
Toplantıda konuşan belediye başkanı İsmail Baran, “Ak kadrolarımızla her zaman bir ve beraberiz. Dava arkadaşlarımızla her ay düzenli olarak bir araya geliyoruz. Allah bu aziz millete hizmetten bizleri ayırmasın. Tüm çabamız, Körfez için. Biz bu kente sevdalıyız” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz