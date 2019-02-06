AKP’li Oruç, çok çalışıyor

AKP’nin ilimizdeki en genç meclis üyesi aday adaylarından Şevval Oruç, saha çalışmalarını sürdürüyor. Görev verilmesi halinde eğitime, kadınlara ve gençlere yönelik projelere ağırlık vermek istediğini kaydeden Oruç, yaptıkları ziyaretlerde seçmenlere Cumhur İttifakı’nı anlattıklarını, parti kadroları olarak bu birlikteliğe inandıklarını dile getirdi.

HAYALİNİ ANLATTI

Kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir belediyeciliği hayal ettiklerini dile getiren Oruç, “İzmit’e kim daha iyi hizmet edecekse meclis listelerinde o kişiler olsun. Bizler aday olsak da olmasak da İzmit ve partimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ben mücadeleci bir insanım, seçimleri kazanmak, Sibel Gönül’ü İzmit’in yeni başkanı yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.