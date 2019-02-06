SHP’li başkandan Büyükgöz’e ziyaret

1989-1994 yılları arasında Gebze’de belediye başkanlığı yapan SHP’li (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) Mehmet Emin Akın, AKP Gebze İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek, başkan adayı Zinnur Büyükgöz'e başarılar diledi. İlçe başkanı İrfan ayar’ın da buluştuğu ziyarette aday Büyükgöz, SHP’li Akın’ın da oyuna talip olduklarını dile getirdi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Nezaket ziyareti yaptığını dile getiren eski başkan Mehmet Emin Akın ise, “Zinnur Büyükgöz'e hayırlı olsun dileklerimi sunuyor ve başarılar diliyorum. Dilerim Gebze ve bütün Türkiye'de siyaset yenilensin ve temiz bir ortamda yapılsın. Vatandaşlarımız da kime eğilim gösterirse ve ilçemiz için en iyi kimse o Gebze'yi yönetsin” dedi.