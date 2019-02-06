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İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi

Saadet Partisi, Gebze’de flaş bir hamle yaparak İYİ Parti’nin Gebze adayı olan, ardından geri çekilen Burcu Çetinkaya’ya adaylık teklifi götürdü.

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Saadet Partisi, Gebze’de flaş bir hamle yaparak İYİ Parti’nin Gebze adayı olan, ardından geri çekilen Burcu Çetinkaya’ya aday olması için teklif götürdü. İl Başkanı Nurettin Çelik’in girişimleriyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu transfer, ilçede geniş yankı uyandırdı. Ayrıca Çetinkaya'nın teklife sıcak baktığı öğrenildi.

BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR?

Op. Dr. Burcu Çetinkaya 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2001-2004 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anestezi ve Reanimasyon İhtisası, 2004-2009 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisasını yapan Burcu Çetinkaya Ataşehir Vega Klinik’te hastalarına hizmet vermektedir.

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