Olay, İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aracının motor kısmı ile uğraşırken dokunduğu akünün akımına kapılan Bahri F.’nin parmakları, elektrik çarpması nedeni ile şişti. 1 hafta içerisinde şişen elindeki sıkışan yüzüklerin parmaklarına zarar verdiğini fark eden Bahri F. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne gitti. Olaya müdahale edemeyeceklerini söyleyen sağlık ekipleri, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İfaiyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın sağ elinin 2 parmağına sıkışan yüzükleri kesmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından vatandaşın elindeki yüzükler, yüzük kesme aparatıyla yaklaşık 10 dakikada kesilerek çıkartıldı. Yüzüğün sıkışması nedeni ile parmakları büyük ölçüde zarar gören Bahri F. tedavi altına alındı.
Bugün 17:02 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:06 TSİ
Şişen parmaklarında sıkışan yüzükleri itfaiye keserek çıkartabildi
İzmit ilçesinde aracının aküsünün elektrik akımına kapılan vatandaşın şişen parmaklarında sıkışan yüzükler itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartılabildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz