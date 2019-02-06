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Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı"

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, bir basın kuruluşunun kutlama resepsiyonunda İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile karşılaştı. Doğan ile Özen arasında ilginç diyalog yaşandı.

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Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, geçtiğimiz perşembe akşamı Luxor Garden Otel’de basın toplantısı düzenlemişti. Burada gerçekleştirilen toplantıda bir gazetecinin, "Karşınızdaki iki bayan rakibin partileri ittifakla seçime giriyorken sizin partiniz tek başına seçime giriyor. İzmit’i kazanmanız için diğer partilerin de oyunu almanız lazım, bunu nasıl başaracaksınız?” sorusuna verdiği cevapta "Yerel seçimler partilerin değil, adayların öne çıktığı seçimlerdir. Biz de bu düşünceden hareketle partisi, düşüncesi ne olursa olsun tüm İzmitlilere ulaşacak onlarla diyalog kuracak ve oylarına talip olacağız. Benim bu şehirde diyalog kuramayacağım kimse yok. Nevzat Doğan'ın da gidip oyunu isteyeceğim" demişti.

“Koltuğuma Talip Olmuşsun”

Geçtiğimiz pazartesi günü bir basın kuruluşunun resepsiyonunda Ahmet Özen ile karşılaşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Özen’e esprili bir şekilde o sözlerini hatırlattı. Bir basın kuruluşunun kutlama resepsiyonunda karşısında Ahmet Özen’i gören Nevzat Doğan, Özen’in basın açıklamasına atıfta bulunarak "Koltuğuma talip olmuşsun, oyumu da istiyormuşsun." dedi. Bu diyaloğu sosyal medya hesabında paylaşan Özen, "Ben de yakın zamanda kendisini makamında ziyaret edip oyunu isteyeceğim." ifadelerine yer verdi.

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