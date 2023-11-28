AFAD Projelerinde KOÜ Jeofizik Başarısı

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, tamamladığı 6 proje ile katılım sağlarken, yürütücü üniversitelere göre yapılan sıralamada Kocaeli Üniversitesi 6 proje ile projesi desteklenen 29 üniversite içinde ODTÜ’nün ardından 2. Sırada yer aldı.Proje, yürütücüleri olan Jeofizik Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Prof. Dr. Şerif Barış, Prof. Dr. İbrahim Sertçelik, Doç. Dr. Tahir Serkan Irmak ve Dr. Öğr. Üyesi Berna Tunç tarafından sunulurken, proje araştırmacılarından Dr. İsmail Talih Güven ve Dr. Süleyman Tunç’ta çalıştaya katılım sağladı.Prof. Dr. Fadime Sertçelik ve Prof. Dr. Şerif Barış’ın oturum başkanlığı yaptıkları çalıştayda, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Harita Genel Müdürü Tümgeneral Dr. Osman Alp, MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar açılış konuşmaları ile destek verdiler.“On Yılın Ardından Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Çalıştayı”na çeşitli kurum ve kuruluşlardan çok sayıda davetli katılarak sunumları izledi