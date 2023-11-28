Kocaeli spor camiasının yakından tanıdığı, eski milli güreşçi, antrenör, TRT Spor’da güreş yorumculuğu yapan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekli Şener Sar, siyasette daha aktif olmak için AKP’den İzmit Belediyesi meclis üyesi aday adayı oldu. Sar, başvuru dilekçesini AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’a teslim etti. Daha önce AKP’de Yenişehir Mahalle yönetimlerinde görev alan, AKP’de il delegeliği yapan Sar, “Meclis üyeliğine spor camiası adına başvurumu yaptım, bir siyasetçi olarak spor camiasına hizmet etmek istiyorum” dedi.
28 Kas 2023 - 16:38- Spor Güncelleme:
Pehlivan Şener Sar, AKP’den İzmit’e başvurdu
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28 Kas 2023 - 16:38 - Spor Yazdır
Muhabir Mesut Akbulut
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