İNFLAMASYONU ARTIRAN ve AZALTAN GIDALAR

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

“Otoimmün bir hastalığı olanlar inflamasyona neden olan yiyeceklerden uzak durmalı, inflamasyonu azaltan gıdaları beslenmelerine eklemeli.” -Doktor David Jockers

Hangi hastalığı kaldırsak altından yanlış beslenme çıkıyor. Biz olarak bunun önemini 12 yıl önce kavradık ve bize “genetik, iyileşmez!” olduğu söylenen hastalıklarımızdan bile beslenmeyi düzelterek ve yaşam tarzımızı değiştirerek kurtulduk.

Dr. Jockers’ın aşağıda okuyacağınız yazısını Nurçin Çağlar sizler için çevirdi.

“Standart Batılı beslenme yani kötü beslenme inflamasyonun başta gelen nedenidir. Bu beslenmedeki yiyecekler yüksek düzeyde ileri glikasyon yan ürünleri (AGEs) veya glikotoksinler içerir. Bu bileşikler tüm vücut dokularını tahrip ederek inflamasyon ve oksidatif strese neden olur.

Özellikle otoimmün bir hastalığı olanlar inflamasyona neden olan yiyeceklerden uzak durmalı, inflamasyonu azaltan gıdaları beslenmelerine eklemeli.

İNFLAMASYONU TETİKLEYEN YİYECEKLER:

1- Rafine tahıllar, tam tahıllar, tahıl / un ürünleri

2- Kızartmalar, işlenmiş, paketli yiyecekler

3- Tahılla beslenen hayvan eti ve yumurtası, fast food, gazlı içecekler

4- Trans yağlar, margarin, mısır, soya, ayçiçek, aspir yağları

İNFLAMASONU AZALTAN YİYECEKLER:

1- Merada otlayan, doğal beslenen hayvan eti, av eti

2- Limon, misket limonu (lime), orman meyveleri (berries)

3- Avokado ve avokado yağı

4- Yeşil çay

5- Nişastalı olmayan sebzeler

6- Zerdeçal

7- Doğal deniz balığı (çiftlik olmayan)

8- Kemik suyu, sebze suyu

9- Elma sirkesi

10- Zencefil

11- Natürel sızma zeytinyağı ve doğal zeytin

12- Fermente sebzeler (turşu)

13- Hindistan cevizi meyvesi, yağı ve sütü

14- Kimyon, mercanköşk gibi bazı baharat

15- Sarımsak

Özet çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar

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Kaynak: https://drjockers.com/autoimmune-diet/