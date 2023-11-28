Yaşar Kardaş’tan Büyükakın’a: Borçlar kralının nasihat vermesi ironik!

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde İzmit Belediyesine haciz göndermesinde bulunan Başkan Tahir Büyükakın’a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi. Kardaş, şu ifadeleri kullandı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başındaki isim Tahir Büyükakın, İzmit Belediyesi’ne dair yaptığı yakışıksız göndermeyle gündeme gelmeye çalışmış.

“ TÜRKİYE’NİN EN BORÇLU BELEDİYESİ NASİHAT YAĞDIRIYOR”

Ama ilginç olan şu ki, Türkiye’nin en borçlu belediyesi olarak bilinen Kocaeli Büyükşehir, bizim belediyemize nasihatler yağdırıyor. Büyükşehir Belediyesinin borçları göz önünde bulundurulduğunda gerçekten de ironik bir durum. Adeta borçlar kralı, İzmit Belediyesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatıyor!

“HER ŞARTTA İZMİT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kendi kapısının önünü süpürmeyi unutan Sayın Büyükakın’a sormak lazım; acaba merkezi yönetim desteği olmasaydı, "Bizim belediyemizin kapısına haciz etmek için dayanmıyor diyebilir miydi? Biz İzmit Belediyesi olarak, halkımıza hizmet etmeye ve şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşımaya odaklanmış durumdayız. Tahir beyin bu tür ’yakışıksız’ göndermeleri, bizim hizmet şevkimizi kesinlikle etkilemeyecek ve her şartta, her zorlukta İzmit için çalışmaya devam edeceğiz.