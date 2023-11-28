İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Körfez Belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa edecek. Kamu görevlilerinin 1 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nden Körfez Belediye Başkan aday adayı olması beklenen İzmit Belediye Başkanı Emirşah Torun da bu genelge kapsamına göre 1 Aralık’a kadar istifa edecek.
- Gündem
Torun, aday adaylığı için istifa edecek!
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Körfez Belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.