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Torun, aday adaylığı için istifa edecek!

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Körfez Belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa edecek.

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Torun, aday adaylığı için istifa edecek! mask

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Körfez Belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa edecek. Kamu görevlilerinin 1 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor.  Cumhuriyet Halk Partisi’nden Körfez Belediye Başkan aday adayı olması beklenen İzmit Belediye Başkanı Emirşah Torun da bu genelge kapsamına göre 1 Aralık’a kadar istifa edecek.
# emirşah torun, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı, cumhuriyet, aday

28 Kas 2023 - 17:03 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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