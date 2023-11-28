Torun, aday adaylığı için istifa edecek!

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Körfez Belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa edecek. Kamu görevlilerinin 1 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nden Körfez Belediye Başkan aday adayı olması beklenen İzmit Belediye Başkanı Emirşah Torun da bu genelge kapsamına göre 1 Aralık’a kadar istifa edecek.