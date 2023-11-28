Gazetecileri öldürerek gerçekler gizlenemez

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Gazze Şeridi saldırılarında İsrail tarafından öldürülen 60 gazeteci için 1 Aralık Cuma günü saat 14.00'da Sabrı Yalım Parkı'nda basın açıklaması düzenleyecek. Tepki amaçlı fotorğaf makineleri ve kameralar bırakılacak.