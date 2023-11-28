28 Kas 2023 - 17:18- Gündem G:

Gazetecileri öldürerek gerçekler gizlenemez

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Gazetecileri öldürerek gerçekler gizlenemez mask

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Gazze Şeridi saldırılarında İsrail tarafından öldürülen 60 gazeteci için 1 Aralık Cuma günü saat 14.00'da Sabrı Yalım Parkı'nda basın açıklaması düzenleyecek. Tepki amaçlı fotorğaf makineleri ve kameralar bırakılacak.

28 Kas 2023 - 17:18 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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