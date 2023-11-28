Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden İzmit Belediyesi personeline indirim

İzmit Belediyesi sağlık kuruluşlarıyla yaptığı protokollerle çalışanlarına katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ve Özel Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında indirimli diş sağlığı hizmeti protokolü imzalandı. Yapılan iş birliği protokolü ile birlikte Özel Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde belediye personeli ve birinci derece yakınlarına (çocuk, anne, baba), Implant, Estetik Zirkonyum, Beyazlatma ve Ortodonti Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) liste fiyatı üzerinden yüzde 20, diğer tüm işlemler için yüzde 35 indirim uygulanacak.