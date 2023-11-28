İzmit Belediyesi sağlık kuruluşlarıyla yaptığı protokollerle çalışanlarına katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ve Özel Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında indirimli diş sağlığı hizmeti protokolü imzalandı. Yapılan iş birliği protokolü ile birlikte Özel Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde belediye personeli ve birinci derece yakınlarına (çocuk, anne, baba), Implant, Estetik Zirkonyum, Beyazlatma ve Ortodonti Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) liste fiyatı üzerinden yüzde 20, diğer tüm işlemler için yüzde 35 indirim uygulanacak.
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Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden İzmit Belediyesi personeline indirim
İzmit Belediyesi ile Özel Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında indirim protokolü imzalandı. Protokol kapsamında belediye personeli ve birinci derece aile fertlerine bir yıl boyunca indirim uygulanacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.