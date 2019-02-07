Arkadaşını bacağından vurdu, çay söyledikten sonra teslim oldu

Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolu Serdar Mahallesinde bulunan İSU Genel Müdürlüğü taşeron firmasında mühendis olarak görev yapan Mehmet Doğan Gültekin (43) isimli şahıs, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu öne sürülen Cemal Cihan V. (33) isimli şahısla karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Cihan V. üzerindeki tabanca ile Mehmet Doğan Gültekin'e ateş etti. Diz kapağına isabet eden mermi ile yaralanan Gültekin yere yığılırken olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÇAY SÖYLEDİKTEN SONRA TESLİM OLDU

Yaralanan mühendis Mehmet Doğan Gültekin, olay yerine çağrılan ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın şüphelisi Cemal Cihan V. ise olay yerine yakın bir yerdeki kafeye gidip çay söyledikten sonra polisi arayarak teslim oldu. Olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın, ikili arasındaki alacak verecek meselesi nedenle gerçekleştiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN