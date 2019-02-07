Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 08:53 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:59 TSİ

Arkadaşını bacağından vurdu, çay söyledikten sonra teslim oldu

İzmit'te tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vuran kişi olayın ardından gittiği kafede çay söyledikten sonra polisi arayarak teslim oldu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolu Serdar Mahallesinde bulunan İSU Genel Müdürlüğü taşeron firmasında mühendis olarak görev yapan Mehmet Doğan Gültekin (43) isimli şahıs, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu öne sürülen Cemal Cihan V. (33) isimli şahısla karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Cihan V. üzerindeki tabanca ile Mehmet Doğan Gültekin'e ateş etti. Diz kapağına isabet eden mermi ile yaralanan Gültekin yere yığılırken olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÇAY SÖYLEDİKTEN SONRA TESLİM OLDU

Yaralanan mühendis Mehmet Doğan Gültekin, olay yerine çağrılan ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın şüphelisi Cemal Cihan V. ise olay yerine yakın bir yerdeki kafeye gidip çay söyledikten sonra polisi arayarak teslim oldu. Olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın, ikili arasındaki alacak verecek meselesi nedenle gerçekleştiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 08:53 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Cinsel istismar sanığına verilen 'tutuksuz yargılama' kararına tepki mask
Cinsel istismar sanığına verilen 'tutuksuz yargılama' kararına tepki
İzmit'te zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı mask
İzmit'te zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!
İzmit'li FETÖ'cünün başına 300 bin TL kondu mask
İzmit'li FETÖ'cünün başına 300 bin TL kondu
Aile boyu hırsızlık çetesi polise yakalandı mask
Aile boyu hırsızlık çetesi polise yakalandı
Seher Okusal cinayetinde yeni gelişme! Kemikler bulundu... mask
Seher Okusal cinayetinde yeni gelişme! Kemikler bulundu...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin mask
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler! mask
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler!
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek mask
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"

GALERİ

Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek mask
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var mask
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı mask
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi! mask
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi!
Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL