Geçtiğimiz gün Sapanca Gölü’nün Kocaeli sınırında kalan bir bölgenin taş ocağı ve çöp toplama alanı kullanıldığı ve bu kirliliğin bir dere vasıtasıyla göle taşındığı iddiaları gündeme geldi. SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konu ile ilgili olarak sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Rüstem Keleş, “Sapanca Gölümüzün Kocaeli il sınırlarında, Kocaeli sorumluluğunda olan bölgesiyle ilgili iddialar gündeme geldi. Ekiplerimiz hemen harekete geçti ve inceleme başlatıldı. Sapanca Gölümüz gözbebeğimiz. SASKİ olarak konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz