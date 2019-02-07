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"Çöpler içme suyuna karışıyor" iddiası üzerine harekete geçildi

Sapanca Gölü’nün Kocaeli sınırında kalan bölgede taş ocağı ve çöp toplama alanı iddiaları üzerine SASKİ harekete geçti. Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konunun takipçisi olduklarını belirtti.

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Geçtiğimiz gün Sapanca Gölü’nün Kocaeli sınırında kalan bir bölgenin taş ocağı ve çöp toplama alanı kullanıldığı ve bu kirliliğin bir dere vasıtasıyla göle taşındığı iddiaları gündeme geldi. SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konu ile ilgili olarak sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Rüstem Keleş, “Sapanca Gölümüzün Kocaeli il sınırlarında, Kocaeli sorumluluğunda olan bölgesiyle ilgili iddialar gündeme geldi. Ekiplerimiz hemen harekete geçti ve inceleme başlatıldı. Sapanca Gölümüz gözbebeğimiz. SASKİ olarak konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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Çöpler içme suyuna karışıyor!

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