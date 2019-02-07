Kocaeli'de DEAŞ davası! 4 kişi tahliye oldu

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3'ü tutuklu 4 Suriye uyruklu sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Halit H, Hasan Ali D. ve Yusuf E. ile tutuksuz sanık Ömer A, avukatları ve tercüman katıldı. Söz verilen Yusuf E, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, emniyette baskı altında ifade verdiğini ve kabul etmediğini belirtti. Öğrenci olduğunu ve ailesinin de Kocaeli'de yaşadığını ifade eden sanık Yusuf E, "Türkiye'ye Akçakale'den kaçak yolla girdim. Buraya çalışma amacıyla geldim. Polise de DEAŞ üyesi olmadığımı söyledim. Yapmadığım bir şeyden pişman olmadığım için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyorum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Sanık Halil H, DEAŞ üyesi olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle bağlantısı bulunmadığını savundu. Emniyetteki ifadesini baskı altında verdiğini ileri süren sanık, "DEAŞ gelmeden 2,5 ay önce Suriye'den 2015 yılında ÖSO ile Hatay üzerinden Türkiye'ye girdim. Kaçak yollardan girmedim. Mesleğim olan kaynakçılığı yapmak için Kocaeli'ye geldim. Eşim ve çocuklarım da burada bulunmaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu. Sanık Hasan Ali D. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, baskı altında ifade verdiğini iddia etti.

DEAŞ gelmeden önce Azez bölgesinde çadırda yaşadığını, terör örgütü ile herhangi bir bağının olmadığını söyleyen Hasan Ali D, şöyle konuştu:

"DEAŞ geldikten sonra 2018'in başında Antakya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptım. Diğer sanıklarla Suriye'de değil, burada tanıştım. Polisin elindeki isimlerin hiçbirini tanımıyorum, 3 çocuğum var. Aileme bakmak ve hasta çocuğumun tedavisini yaptırmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Tutuksuz sanık Ömer A. da polisteki ifadelerini baskı altında verdiği için kabul etmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben Türkiye'ye 3 yıl önce Reyhanlı'dan kaçak yolla girdim. Kocaeli'yi tercih etmem de iş bulma imkanımın çok olmasındandır. Sanayide kaynakçı olarak çalışıyorum. DEAŞ ile bir ilgim yok. Ben DEAŞ'ın elinde 15 gün rehin kaldım. Daha sonra bir fırsatını bularak kaçtım. Türkiye'ye geldim. DEAŞ, beni aralarına davet etmedi. Beraatimi istiyorum."

Mahkeme, savaş videosundaki sanıkları teşhis etti

Cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin henüz toplanamamış olması, atılı suçun kanundaki ceza miktarı göz önünde bulundurularak, tutuklu sanıkların bu hallerinin devam etmesi yönünde karar verilmesini istedi. Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve dosyada yeterli delil bulunmadığını belirterek, tahliye ve beraat talep etti. Sanıklar, avukatları aracılığıyla Suriye'de Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) saflarında Esed rejimine karşı savaştıklarını gösteren video görüntülerini mahkemeye sundu. Heyet, görüntüleri izleyerek sanıkları teşhis etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, bazı tanıkların gelecek celsede dinlenilmesine, tutuklu sanıkların adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.