Murat Öztürk: “Esnafa hizmet için göreve talibim”

Yerel seçimler öncesi ana muhalefet partisi CHP'de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan ve örgütlere yollanan genelgeye göre aday adayları 21 Kasım’dan 5 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek. İzmit’te önemli adaylardan biri ise CHP'de İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk oldu. İzmit Belediyesi Meclis Üyesi aday adaylığı için başvurusunu bugün gerçekleştirdi. CHP İzmit İlçe Başkanlığı'na dosyalarını teslim eden Öztürk, mecliste esnafın sesi olacağını söyledi.

“BİZ SİYASETE UZAK DEĞİLİZ”

Öztürk adaylık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz siyasete çok yabancı değiliz ama İKM başkanı olduktan sonra İzmit ve diğer ilçeleri başka partilerin almasıyla, Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit’te yapması gereken bir çok işe destek vermiştik. İster istemez bizi siyasetin içine ittiler. Bizim için A partisi B partisi önemli olmadı. Hepsiyle güzel günler geçirdik ama gördük ki İzmit’i yönetecek, söz sahibi olacak, esnafın derdini dinleyecek ve halkın yanında olacak siyasetçiler yok. İzmit’e daha çok katkı sağlamak için CHP’ye önce üye oldum sonra da meclis üyeliği için dosyamı teslim ediyorum.

“35 YILLIK ESNAFIM”

İzmit’in merkezinde doğdum ve 35 yıldır esnaflık yapıyorum. Hizmet etmek için bu göreve talip oldum. 15 yıldır ara sokaklarına dokunulmayan İzmit için Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet bir dediğimizi iki etmedi. Elinden gelen bütün çabayı sarfetti. Özellikle Fethiye Caddesi için yapılan çalışmada büyük sıkıntı yarattılar ama biz ne olduğunu biliyoruz. Şu an İzmit’in en gözde yerleri İzmit’in sokakları oldu. Bu sokaklarda esnaflık yapan kişiler olarak daha çok çalışıp CHP’nin oyunu yükseltmek için aday adayıyım. CHP’nin en iyi yere gelmesi için tüm çabayı göstereceğiz. Bugün benim için bir milat. Siyasi arenada mücadele etmek STK'da mücadele etmek gibi değil ama biz alışığız. Bu zamana kadar kimsenin emrinde olmadık. Bu saatten sonra Murat Öztürk olarak sizlerin emrindeyim. Telefonum 24 saat açık."