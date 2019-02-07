Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı Kara Ulaşım Müdürlüğü’ne bağlı Denetim Şefliği ekipleri, korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına göz açtırmıyor. Vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde Korsan Servis ve P Plaka denetim uygulamaları düzenli aralıklarla devam ediyor.

412 SERVİS ARACI DURDURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü birlikte çalışarak il genelinde korsan yolcu taşımacılığı yapan servis minibüslerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İl genelinde kurulan uygulama noktalarında 412 servis minibüsü durdurularak, evrakları incelendi.

KORSAN TAŞIMACILIK ÖNLENİYOR

P plaka sahibi esnafın 'Korsan Servis' olarak tabir edilen taşımacılar yüzünden mağdur olmaması ve korsan taşımacılığın önlenmesi için yapılan denetimlere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri de katılıyor.

19 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekiplerin durdurduğu 412 araçta incelemeler yapıldı. Yapılan kontrollerde 19 servis minibüsü 60 gün süreyle trafikten men edilirken, 24 araç sürücüsüne de ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli cezai işlemler uygulandı.

KONTROLLER SIK SIK YAPILIYOR

Yapılan denetimlerde; izinsiz olarak taşımacılık yapan, Kocaeli’ye diğer illerden gelen ancak güzergâh izni almadan taşımacılık yapan, kapasitesinin üstünde taşımacılık yapan, güzergahı dışında taşımacılık yapan, rehber öğretmen olmadan taşımacılık yapan, personel çalışma belgesi olmadan araç kullanan, taşıması gereken yolcu listesi dışında yolcu taşıyan şoför ve araçlara cezai işlemler uygulanıyor.