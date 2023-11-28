Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali Müsabakaları Samsun’da yapıldı. Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlara, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü 3 sporcuyla katıldı. 24-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşen yarışlarda Körfezli sporcular yüzdükleri derecelerle iki tane birincilik, bir tane de ikincilik alarak memleketlerine madalya ile döndü. Ece Su Samastı ve Emre Oturgan birinci, Ömer Eymen Toptaş ikinci olarak madalya kürsüsüne çıktı.
- Spor
Körfezli sporcular Samsun’da kulaç attı
Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlara katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcuları, 3 madalya ile döndü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.