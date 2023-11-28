- Spor

Körfezli sporcular Samsun’da kulaç attı

Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlara katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcuları, 3 madalya ile döndü.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Körfezli sporcular Samsun’da kulaç attı mask

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali Müsabakaları Samsun’da yapıldı. Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlara, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü 3 sporcuyla katıldı. 24-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşen yarışlarda Körfezli sporcular yüzdükleri derecelerle iki tane birincilik, bir tane de ikincilik alarak memleketlerine madalya ile döndü. Ece Su Samastı ve Emre Oturgan birinci, Ömer Eymen Toptaş ikinci olarak madalya kürsüsüne çıktı.
# Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu, türkiye, Körfez Belediyesi

28 Kas 2023 - 18:38 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.056.326 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL