Bir kadın daha kurşunların hedefi oldu

Bağlar ilçesinde E.S., bir dönem birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S. ile konuşmak için, yaşadığı sitenin bahçesine gitti. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. E.S., yanında getirdiği tabancayla H.S.ye ateş ederek kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sitede oturanların ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinden ve bacağından yaralanan H.S., ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.H.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eski̇ Tas Eski̇ Hamam - İstanbul sözleşmesinden çekilmemizin "kadına şiddete yönelik olumsuz etkisi olmamış" İyi ki çekilmişiz. DURMAK YOK YOLA DEVAM !
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.