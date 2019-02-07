Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, uzun yıllardır ilçede gazetecilik yapan Neslihan Başak yaşamını yitirdi. 54 yaşındaki Neslihan Başak’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Neslihan Başak, bugün Karamürsel Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.