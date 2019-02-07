Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, uzun yıllardır ilçede gazetecilik yapan Neslihan Başak yaşamını yitirdi. 54 yaşındaki Neslihan Başak’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Neslihan Başak, bugün Karamürsel Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 10:27 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 12:49 TSİ
Neslihan Başak, yaşamını yitirdi
Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, uzun yıllardır ilçede gazetecilik yapan Neslihan Başak yaşamını yitirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:27 TSİ - Asayiş
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz