Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Saat 22.36'da merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem kaydedildi. Yerin 17.6 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.
Bugün 10:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:33 TSİ
Marmara Denizinde DEPREM!
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Bugün 10:30 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz