AKP’den ‘asgari ücret’ açıklaması

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Akbaşoğlu, terörle mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "Emperyalist ve siyonistlerin sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız" dedi. Filistin'de büyük bir insanlık dramı ve soykırım yaşandığını da belirten Akbaşoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Batı'ya da tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerinde verecekleri önergeyle, 5 bin liralık ikramiye ödenmesi konusunda çalışan-çalışmayan emekli ayrımını ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Akbaşoğlu ayrıca, "Yılbaşında da emeklilerimizle, çalışanlarımızla ve memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeleri de inşallah maaş artışları noktasında en güzel şekliyle ortaya koyacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen yeni asgari ücret belirleme çalışmalarını önümüzdeki ay başlatacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu önemli konuyu ele almak üzere ilk toplantısını gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.