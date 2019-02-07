Baroya 7 genç avukat katıldı

Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğe ilk adımlarını atan 7 avukata Kocaeli Barosu Avukat Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda düzenlenen törenle ruhsatnameleri takdim edildi. Ruhsatnamelerini alan Ozan Doğan, Hasan Ali Yıldırım, Fatıma Öğün, Elif Yardımcı, Aytaç Demiray, Şeyma Nur Yücel ve Tuna Kırankaya ile birlikte Kocaeli Barosu'nun üye sayısı da bin 717 oldu.

'BAROMUZ BÜYÜYOR'

Törene Kocaeli Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’in yanı sıra önceki dönem Baro Başkanı Sertif Gökçe, Başsavcı Vekili Erdal Yücel, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, yönetim kurulu üyeleri, genç avukatların meslektaşları ve aileleri katılım gösterdi.Törende konuşan Kocaeli Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir, “Avukatlık mesleğine ilk adımlarını atacak meslektaşlarımızı yetiştiren siz değerli ailelere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Baromuz her geçen gün genç avukatlarla büyüyor ve gelişiyor. Avukatlar tarih boyunca adaletsizliklerle savaşan insanlardır. Avukatlar demokrasinin ve temel hakların da savunucularıdır” diye konuştu. Candemir, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan olaylar hukukun su ve hava kadar hayati öneme sahip olduğu ortaya koymuştur. Bizler yaşanan tüm vahim olaylara karşı baroların daha büyük ve güçlü şekilde hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda adalet için hukukun üstünlüğü için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle aramıza katılan genç meslektaşlarımızla da birlikte daha güçlü olacağız” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN

Ozan Doğan

1994 yılı Uşak doğumlu, Ankara Üniversitesi mezunu genç avukat Ozan Doğan’ın cübbesini Av. Mehmet Gül giydirdi.

Hasan Ali Yıldırım

1994 yılı Erzurum doğumlu, Sakarya Üniversitesi mezunu genç avukat Hasan Ali Yıldırım’ın cübbesini Av. Doğan Bekiroğlu giydirdi.

Fatıma Öğün

1993 yılı İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi mezunu genç avukat Fatıma Öğün’ün cübbesini Av. Özgür Devran Üneşi giydirdi.

Elif Yardımcı

1996 yılı İzmit doğumlu, Marmara Üniversitesi mezunu genç avukat Elif Yardımcı’nın cübbesini Av. Ömer Burak Barış giydirdi.

Aytaç Demiray

1994 yılı İzmit doğumlu, Akdeniz Üniversitesi mezunu genç avukat Aytaç Demiray’ın cübbesini Av. İsmail Çömlekçioğlu giydirdi.

Şeyma Nur Yücel

1993 yılı Elazığ doğumlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunu genç avukat Şeyma Nur Yücel’in cübbesini Av. Abdullah Eryarsoy- Sertif Gökçe giydirdi.

Tuna Kırankaya

1986 yılı İzmit doğumlu, Yakın Doğu Üniversitesi mezunu genç avukat Tuba Kırankaya’nın cübbesini Av. Öznur Fırat Sağır giydirdi.