CHP’li Bilgin, Derince’den aday adayı olacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) belediye başkanlığı aday adaylık başvuruları devam ediyor. Aday adayı olması beklenen Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, önümüzdeki günlerde görevinden istifa ederek, başvurusunu yapacak.

GÖREVİNDEN İSTİFA EDECEK

Konuyla ilgili CHP Derince ilçe yönetiminden yapılan açıklamada, ” CHP Derince ilçe yönetimi, CHP Derince Kadın Kolları ve Derince’ yi temsilen il yöneticilerinin de katılımıyla 27 Kasım Pazartesi tarihinde olağanüstü toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda CHP Derince İlçe Başkanımız Atasoy Bilgin’in oy birliği ile Derince Belediyesi Başkan Aday Adayı olması kararı alınmıştır. Önümüzdeki günlerde Derince İlçe Başkanlığından istifa ederek Derince Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracaat da bulunacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verdi.