İzmitli firma Eren Mobilya, CNR Expo’da

1969 yılında İzmit’te kurulan ve 50 yıldır kentimizin önde gelen mobilya firmalarından olan Eren Mobilya, 5 Şubat 2019’da CNR Expo Yesilköy'de kapılarını açan Unicera Istanbul | Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarına katıldı. Eren Mobilya, tasarımları ile fuarda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuar 9 Şubat’ta sona erecek.