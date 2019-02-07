1969 yılında İzmit’te kurulan ve 50 yıldır kentimizin önde gelen mobilya firmalarından olan Eren Mobilya, 5 Şubat 2019’da CNR Expo Yesilköy'de kapılarını açan Unicera Istanbul | Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarına katıldı. Eren Mobilya, tasarımları ile fuarda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuar 9 Şubat’ta sona erecek.
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İzmitli firma Eren Mobilya, CNR Expo’da
Eren Mobilya, 5 Şubat 2019’da CNR Expo Yesilköy'de kapılarını açan Unicera Istanbul | Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarına katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz